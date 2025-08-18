Rohkem infot WEX

WaultSwap logo

WaultSwap hind (WEX)

Loendis mitteolevad

1 WEX/USD reaalajas hind:

-2.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
WaultSwap (WEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:09:58 (UTC+8)

WaultSwap (WEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001085
$ 0.00001085
24 h madal
$ 0.00001127
$ 0.00001127
24 h kõrge

$ 0.00001085
$ 0.00001085

$ 0.00001127
$ 0.00001127

$ 0.381073
$ 0.381073

$ 0.00000342
$ 0.00000342

-0.53%

-2.84%

+11.01%

+11.01%

WaultSwap (WEX) reaalajas hind on $0.00001092. Viimase 24 tunni jooksul WEX kaubeldud madalaim $ 0.00001085 ja kõrgeim $ 0.00001127 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.381073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000342.

Lüliajalise tootluse osas on WEX muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel +11.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WaultSwap (WEX) – turuteave

$ 82.09K
$ 82.09K

$ 87.18K
$ 87.18K

7.52B
7.52B

7,984,446,277.003534
7,984,446,277.003534

WaultSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 82.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEX ringlev varu on 7.52B, mille koguvaru on 7984446277.003534. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.18K.

WaultSwap (WEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WaultSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WaultSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0000023613.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WaultSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0000033736.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WaultSwap ja USD hinnamuutus $ +0.00000291526625000261.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.84%
30 päeva$ +0.0000023613+21.62%
60 päeva$ +0.0000033736+30.89%
90 päeva$ +0.00000291526625000261+36.42%

Mis on WaultSwap (WEX)

WaultSwap is decentralised AMM exchange on Binance Smart chain with additional features where people can earn yield.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WaultSwap (WEX) allikas

Ametlik veebisait

WaultSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on WaultSwap (WEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WaultSwap (WEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WaultSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WaultSwap hinna ennustust kohe!

WEX kohalike valuutade suhtes

WaultSwap (WEX) tokenoomika

WaultSwap (WEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WaultSwap (WEX) kohta

Kui palju on WaultSwap (WEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEX hind USD on 0.00001092 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEX/USD hind?
Praegune hind WEX/USD on $ 0.00001092. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WaultSwap turukapitalisatsioon?
WEX turukapitalisatsioon on $ 82.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEX ringlev varu?
WEX ringlev varu on 7.52B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEX (ATH) hind?
WEX saavutab ATH hinna summas 0.381073 USD.
Mis oli kõigi aegade WEX madalaim (ATL) hind?
WEX nägi ATL hinda summas 0.00000342 USD.
Milline on WEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEX kauplemismaht on -- USD.
Kas WEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:09:58 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.