WaterNeuron (WTN) teave WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens. Ametlik veebisait: https://docs.waterneuron.fi

WaterNeuron (WTN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WaterNeuron (WTN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.34M $ 15.34M $ 15.34M Koguvaru: $ 116.97M $ 116.97M $ 116.97M Ringlev varu: $ 116.97M $ 116.97M $ 116.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.34M $ 15.34M $ 15.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.956263 $ 0.956263 $ 0.956263 Kõigi aegade madalaim: $ 0.054954 $ 0.054954 $ 0.054954 Praegune hind: $ 0.131818 $ 0.131818 $ 0.131818 Lisateave WaterNeuron (WTN) hinna kohta

WaterNeuron (WTN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WaterNeuron (WTN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WTN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WTN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WTN tokeni tokenoomikat, avastage WTN tokeni reaalajas hinda!

WTN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WTN võiks suunduda? Meie WTN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WTN tokeni hinna ennustust kohe!

