Mis on Watercoin (WATER)

$Water is a fully community-driven memecoin inspired by the critical real-world scarcity of water, one of the most valuable and essential resources for life. Just as water is necessary for survival, $Water symbolizes value, resilience, and future growth within the crypto space. The project is dedicated to raising awareness about urgent global water issues, building a strong and engaged community, and inspiring collective action. Future plans include charitable initiatives, ecosystem expansion, and the development of new utilities to support long-term sustainability.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Watercoin (WATER) allikas Ametlik veebisait

Watercoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Watercoin (WATER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Watercoin (WATER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Watercoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Watercoin hinna ennustust kohe!

WATER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Watercoin (WATER) tokenoomika

Watercoin (WATER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WATER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Watercoin (WATER) kohta Kui palju on Watercoin (WATER) tänapäeval väärt? Reaalajas WATER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WATER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WATER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Watercoin turukapitalisatsioon? WATER turukapitalisatsioon on $ 5.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WATER ringlev varu? WATER ringlev varu on 980.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WATER (ATH) hind? WATER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WATER madalaim (ATL) hind? WATER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WATER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WATER kauplemismaht on -- USD . Kas WATER sel aastal kõrgemale ka suundub? WATER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WATER hinna ennustust

Watercoin (WATER) Olulised valdkonna uudised