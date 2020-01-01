WATER Coin (WATER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WATER Coin (WATER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WATER Coin (WATER) teave Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens. Ametlik veebisait: https://watercoin.wtf/ Valge raamat: https://wiki.watercoin.wtf/welcome Ostke WATER kohe!

WATER Coin (WATER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WATER Coin (WATER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 800.08K $ 800.08K $ 800.08K Koguvaru: $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B Ringlev varu: $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 800.08K $ 800.08K $ 800.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00277966 $ 0.00277966 $ 0.00277966 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave WATER Coin (WATER) hinna kohta

WATER Coin (WATER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WATER Coin (WATER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WATER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WATER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WATER tokeni tokenoomikat, avastage WATER tokeni reaalajas hinda!

WATER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WATER võiks suunduda? Meie WATER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WATER tokeni hinna ennustust kohe!

