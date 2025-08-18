Mis on WATER Coin (WATER)

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WATER Coin (WATER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

WATER Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on WATER Coin (WATER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WATER Coin (WATER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WATER Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WATER Coin hinna ennustust kohe!

WATER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

WATER Coin (WATER) tokenoomika

WATER Coin (WATER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WATER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WATER Coin (WATER) kohta Kui palju on WATER Coin (WATER) tänapäeval väärt? Reaalajas WATER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WATER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WATER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WATER Coin turukapitalisatsioon? WATER turukapitalisatsioon on $ 798,41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WATER ringlev varu? WATER ringlev varu on 73,11B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WATER (ATH) hind? WATER saavutab ATH hinna summas 0,00277966 USD . Mis oli kõigi aegade WATER madalaim (ATL) hind? WATER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WATER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WATER kauplemismaht on -- USD . Kas WATER sel aastal kõrgemale ka suundub? WATER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WATER hinna ennustust

WATER Coin (WATER) Olulised valdkonna uudised