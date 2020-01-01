WATCoin (WATC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WATCoin (WATC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WATCoin (WATC) teave Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Ametlik veebisait: https://earnwithwat.com/ Ostke WATC kohe!

WATCoin (WATC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WATCoin (WATC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Koguvaru: $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B Ringlev varu: $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006898 $ 0.00006898 $ 0.00006898 Praegune hind: $ 0.00010199 $ 0.00010199 $ 0.00010199 Lisateave WATCoin (WATC) hinna kohta

WATCoin (WATC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WATCoin (WATC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WATC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WATC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WATC tokeni tokenoomikat, avastage WATC tokeni reaalajas hinda!

WATC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WATC võiks suunduda? Meie WATC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WATC tokeni hinna ennustust kohe!

