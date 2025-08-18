Rohkem infot WAR

Warrior Coin (WAR)

1 WAR/USD reaalajas hind:

--
----
-9.20%1D
Warrior Coin (WAR) reaalajas hinnagraafik
Warrior Coin (WAR) hinna teave (USD)

Warrior Coin (WAR) reaalajas hind

Lüliajalise tootluse osas on WAR muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -9.26% 24 tunni vältel -20.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Warrior Coin (WAR) – turuteave

Warrior Coin praegune turukapitalisatsioon

Warrior Coin (WAR) hinnaajalugu USD

Mis on Warrior Coin (WAR)

What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It's like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.

Warrior Coin (WAR) tokenoomika

Warrior Coin (WAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Warrior Coin (WAR) kohta

Kui palju on Warrior Coin (WAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAR/USD hind?
Praegune hind WAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Warrior Coin turukapitalisatsioon?
WAR turukapitalisatsioon on $ 1.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAR ringlev varu?
WAR ringlev varu on 140.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAR (ATH) hind?
WAR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WAR madalaim (ATL) hind?
WAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAR kauplemismaht on -- USD.
Kas WAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:13:56 (UTC+8)

