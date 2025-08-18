Mis on Warped Games (WARPED)

What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Warped Games (WARPED) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Warped Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Warped Games (WARPED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Warped Games (WARPED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Warped Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Warped Games hinna ennustust kohe!

WARPED kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Warped Games (WARPED) tokenoomika

Warped Games (WARPED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WARPED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Warped Games (WARPED) kohta Kui palju on Warped Games (WARPED) tänapäeval väärt? Reaalajas WARPED hind USD on 0.00076256 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WARPED/USD hind? $ 0.00076256 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WARPED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Warped Games turukapitalisatsioon? WARPED turukapitalisatsioon on $ 5.29M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WARPED ringlev varu? WARPED ringlev varu on 6.94B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WARPED (ATH) hind? WARPED saavutab ATH hinna summas 0.0033147 USD . Mis oli kõigi aegade WARPED madalaim (ATL) hind? WARPED nägi ATL hinda summas 0.00030263 USD . Milline on WARPED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WARPED kauplemismaht on -- USD . Kas WARPED sel aastal kõrgemale ka suundub? WARPED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WARPED hinna ennustust

Warped Games (WARPED) Olulised valdkonna uudised