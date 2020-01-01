War of Meme (WOME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi War of Meme (WOME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

War of Meme (WOME) teave Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. Ametlik veebisait: https://wome.fun Valge raamat: https://docs.wome.fun Ostke WOME kohe!

War of Meme (WOME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage War of Meme (WOME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.90K $ 9.90K $ 9.90K Koguvaru: $ 997.28M $ 997.28M $ 997.28M Ringlev varu: $ 967.21M $ 967.21M $ 967.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.21K $ 10.21K $ 10.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00111565 $ 0.00111565 $ 0.00111565 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave War of Meme (WOME) hinna kohta

War of Meme (WOME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud War of Meme (WOME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOME tokeni tokenoomikat, avastage WOME tokeni reaalajas hinda!

WOME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOME võiks suunduda? Meie WOME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOME tokeni hinna ennustust kohe!

