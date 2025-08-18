Rohkem infot WOME

War of Meme logo

War of Meme hind (WOME)

1 WOME/USD reaalajas hind:

War of Meme (WOME) reaalajas hinnagraafik
War of Meme (WOME) hinna teave (USD)

War of Meme (WOME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WOME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00111565 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WOME muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, +1.10% 24 tunni vältel -0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

War of Meme (WOME) – turuteave

War of Meme praegune turukapitalisatsioon on $ 9.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WOME ringlev varu on 967.21M, mille koguvaru on 997280101.375385. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.19K.

War of Meme (WOME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse War of Meme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse War of Meme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse War of Meme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse War of Meme ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.10%
30 päeva$ 0-12.96%
60 päeva$ 0+17.61%
90 päeva$ 0--

Mis on War of Meme (WOME)

Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard.

Üksuse War of Meme (WOME) allikas

War of Meme hinna ennustus (USD)

Kui palju on War of Meme (WOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie War of Meme (WOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida War of Meme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

War of Meme (WOME) tokenoomika

War of Meme (WOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse War of Meme (WOME) kohta

Kui palju on War of Meme (WOME) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOME hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOME/USD hind?
Praegune hind WOME/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on War of Meme turukapitalisatsioon?
WOME turukapitalisatsioon on $ 9.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOME ringlev varu?
WOME ringlev varu on 967.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOME (ATH) hind?
WOME saavutab ATH hinna summas 0.00111565 USD.
Mis oli kõigi aegade WOME madalaim (ATL) hind?
WOME nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WOME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOME kauplemismaht on -- USD.
Kas WOME sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOME hinna ennustust.
