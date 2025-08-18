Mis on Wanna Bot (WANNA)

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

Üksuse Wanna Bot (WANNA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Wanna Bot (WANNA) tokenoomika

Wanna Bot (WANNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WANNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wanna Bot (WANNA) kohta Kui palju on Wanna Bot (WANNA) tänapäeval väärt? Reaalajas WANNA hind USD on 0.01515408 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WANNA/USD hind? $ 0.01515408 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WANNA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wanna Bot turukapitalisatsioon? WANNA turukapitalisatsioon on $ 285.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WANNA ringlev varu? WANNA ringlev varu on 18.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WANNA (ATH) hind? WANNA saavutab ATH hinna summas 0.061015 USD . Mis oli kõigi aegade WANNA madalaim (ATL) hind? WANNA nägi ATL hinda summas 0.0079968 USD . Milline on WANNA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WANNA kauplemismaht on -- USD . Kas WANNA sel aastal kõrgemale ka suundub? WANNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WANNA hinna ennustust

