Wanna Bot hind (WANNA)

1 WANNA/USD reaalajas hind:

$0.01515408
$0.01515408
0.00%1D
Wanna Bot (WANNA) reaalajas hinnagraafik
Wanna Bot (WANNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.061015
$ 0.061015

$ 0.0079968
$ 0.0079968

+1.85%

+1.85%

Wanna Bot (WANNA) reaalajas hind on $0.01515408. Viimase 24 tunni jooksul WANNA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WANNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.061015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0079968.

Lüliajalise tootluse osas on WANNA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wanna Bot (WANNA) – turuteave

$ 285.67K
$ 285.67K

$ 1.52M
$ 1.52M

18.85M
18.85M

100,000,000.0
100,000,000.0

Wanna Bot praegune turukapitalisatsioon on $ 285.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WANNA ringlev varu on 18.85M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.52M.

Wanna Bot (WANNA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wanna Bot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wanna Bot ja USD hinnamuutus $ +0.0023569837.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wanna Bot ja USD hinnamuutus $ +0.0010127805.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wanna Bot ja USD hinnamuutus $ -0.00300015878911557.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0023569837+15.55%
60 päeva$ +0.0010127805+6.68%
90 päeva$ -0.00300015878911557-16.52%

Mis on Wanna Bot (WANNA)

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wanna Bot (WANNA) allikas

Ametlik veebisait

Wanna Bot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wanna Bot (WANNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wanna Bot (WANNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wanna Bot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wanna Bot hinna ennustust kohe!

WANNA kohalike valuutade suhtes

Wanna Bot (WANNA) tokenoomika

Wanna Bot (WANNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WANNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wanna Bot (WANNA) kohta

Kui palju on Wanna Bot (WANNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas WANNA hind USD on 0.01515408 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WANNA/USD hind?
Praegune hind WANNA/USD on $ 0.01515408. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wanna Bot turukapitalisatsioon?
WANNA turukapitalisatsioon on $ 285.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WANNA ringlev varu?
WANNA ringlev varu on 18.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WANNA (ATH) hind?
WANNA saavutab ATH hinna summas 0.061015 USD.
Mis oli kõigi aegade WANNA madalaim (ATL) hind?
WANNA nägi ATL hinda summas 0.0079968 USD.
Milline on WANNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WANNA kauplemismaht on -- USD.
Kas WANNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
WANNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WANNA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.