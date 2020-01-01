Wanaka Farm (WANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wanaka Farm (WANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wanaka Farm (WANA) teave Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto. Ametlik veebisait: https://wanakafarm.com/ Ostke WANA kohe!

Wanaka Farm (WANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wanaka Farm (WANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 484.29K $ 484.29K $ 484.29K Koguvaru: $ 499.96M $ 499.96M $ 499.96M Ringlev varu: $ 173.52M $ 173.52M $ 173.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00270808 $ 0.00270808 $ 0.00270808 Praegune hind: $ 0.00279094 $ 0.00279094 $ 0.00279094 Lisateave Wanaka Farm (WANA) hinna kohta

Wanaka Farm (WANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wanaka Farm (WANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WANA tokeni tokenoomikat, avastage WANA tokeni reaalajas hinda!

WANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WANA võiks suunduda? Meie WANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WANA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!