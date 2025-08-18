Rohkem infot WANA

WANA Hinnainfo

WANA Ametlik veebisait

WANA Tokenoomika

WANA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Wanaka Farm logo

Wanaka Farm hind (WANA)

Loendis mitteolevad

1 WANA/USD reaalajas hind:

$0.00277342
$0.00277342$0.00277342
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Wanaka Farm (WANA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:26:23 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00276123
$ 0.00276123$ 0.00276123
24 h madal
$ 0.00281758
$ 0.00281758$ 0.00281758
24 h kõrge

$ 0.00276123
$ 0.00276123$ 0.00276123

$ 0.00281758
$ 0.00281758$ 0.00281758

$ 6.15
$ 6.15$ 6.15

$ 0.00270808
$ 0.00270808$ 0.00270808

-0.32%

-0.97%

-1.80%

-1.80%

Wanaka Farm (WANA) reaalajas hind on $0.00277342. Viimase 24 tunni jooksul WANA kaubeldud madalaim $ 0.00276123 ja kõrgeim $ 0.00281758 näitab aktiivset turu volatiivsust. WANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00270808.

Lüliajalise tootluse osas on WANA muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -1.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wanaka Farm (WANA) – turuteave

$ 481.24K
$ 481.24K$ 481.24K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

173.52M
173.52M 173.52M

499,955,560.82
499,955,560.82 499,955,560.82

Wanaka Farm praegune turukapitalisatsioon on $ 481.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WANA ringlev varu on 173.52M, mille koguvaru on 499955560.82. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.39M.

Wanaka Farm (WANA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wanaka Farm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wanaka Farm ja USD hinnamuutus $ -0.0000548421.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wanaka Farm ja USD hinnamuutus $ -0.0001058819.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wanaka Farm ja USD hinnamuutus $ -0.000273090353396751.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.97%
30 päeva$ -0.0000548421-1.97%
60 päeva$ -0.0001058819-3.81%
90 päeva$ -0.000273090353396751-8.96%

Mis on Wanaka Farm (WANA)

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wanaka Farm (WANA) allikas

Ametlik veebisait

Wanaka Farm hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wanaka Farm (WANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wanaka Farm (WANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wanaka Farm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wanaka Farm hinna ennustust kohe!

WANA kohalike valuutade suhtes

Wanaka Farm (WANA) tokenoomika

Wanaka Farm (WANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wanaka Farm (WANA) kohta

Kui palju on Wanaka Farm (WANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas WANA hind USD on 0.00277342 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WANA/USD hind?
Praegune hind WANA/USD on $ 0.00277342. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wanaka Farm turukapitalisatsioon?
WANA turukapitalisatsioon on $ 481.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WANA ringlev varu?
WANA ringlev varu on 173.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WANA (ATH) hind?
WANA saavutab ATH hinna summas 6.15 USD.
Mis oli kõigi aegade WANA madalaim (ATL) hind?
WANA nägi ATL hinda summas 0.00270808 USD.
Milline on WANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WANA kauplemismaht on -- USD.
Kas WANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
WANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WANA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:26:23 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.