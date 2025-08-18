Mis on Wanaka Farm (WANA)

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

Üksuse Wanaka Farm (WANA) allikas Ametlik veebisait

Wanaka Farm hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wanaka Farm (WANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wanaka Farm (WANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wanaka Farm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wanaka Farm hinna ennustust kohe!

WANA kohalike valuutade suhtes

Wanaka Farm (WANA) tokenoomika

Wanaka Farm (WANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wanaka Farm (WANA) kohta Kui palju on Wanaka Farm (WANA) tänapäeval väärt? Reaalajas WANA hind USD on 0.00277342 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WANA/USD hind? $ 0.00277342 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WANA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wanaka Farm turukapitalisatsioon? WANA turukapitalisatsioon on $ 481.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WANA ringlev varu? WANA ringlev varu on 173.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WANA (ATH) hind? WANA saavutab ATH hinna summas 6.15 USD . Mis oli kõigi aegade WANA madalaim (ATL) hind? WANA nägi ATL hinda summas 0.00270808 USD . Milline on WANA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WANA kauplemismaht on -- USD . Kas WANA sel aastal kõrgemale ka suundub? WANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WANA hinna ennustust

