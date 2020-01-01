Walter (WALTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Walter (WALTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Walter (WALTER) teave Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Ametlik veebisait: https://walteronsolana.com/ Ostke WALTER kohe!

Walter (WALTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Walter (WALTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 822.35K $ 822.35K $ 822.35K Koguvaru: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M Ringlev varu: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 822.35K $ 822.35K $ 822.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01977173 $ 0.01977173 $ 0.01977173 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00024888 $ 0.00024888 $ 0.00024888 Praegune hind: $ 0.00086761 $ 0.00086761 $ 0.00086761 Lisateave Walter (WALTER) hinna kohta

Walter (WALTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Walter (WALTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WALTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WALTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WALTER tokeni tokenoomikat, avastage WALTER tokeni reaalajas hinda!

WALTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WALTER võiks suunduda? Meie WALTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WALTER tokeni hinna ennustust kohe!

