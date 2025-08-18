Mis on Walter (WALTER)

Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Walter (WALTER) allikas Ametlik veebisait

Walter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Walter (WALTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Walter (WALTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Walter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Walter hinna ennustust kohe!

WALTER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Walter (WALTER) tokenoomika

Walter (WALTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WALTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Walter (WALTER) kohta Kui palju on Walter (WALTER) tänapäeval väärt? Reaalajas WALTER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WALTER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WALTER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Walter turukapitalisatsioon? WALTER turukapitalisatsioon on $ 834.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WALTER ringlev varu? WALTER ringlev varu on 950.13M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WALTER (ATH) hind? WALTER saavutab ATH hinna summas 0.01977173 USD . Mis oli kõigi aegade WALTER madalaim (ATL) hind? WALTER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WALTER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WALTER kauplemismaht on -- USD . Kas WALTER sel aastal kõrgemale ka suundub? WALTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WALTER hinna ennustust

Walter (WALTER) Olulised valdkonna uudised