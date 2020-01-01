Walrus the tusk ($TUSK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Walrus the tusk ($TUSK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Walrus the tusk ($TUSK) teave Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Ametlik veebisait: https://tuskthewalrus.com/

Walrus the tusk ($TUSK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Walrus the tusk ($TUSK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.20K $ 36.20K $ 36.20K Koguvaru: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Ringlev varu: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.20K $ 36.20K $ 36.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Walrus the tusk ($TUSK) hinna kohta

Walrus the tusk ($TUSK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Walrus the tusk ($TUSK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $TUSK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $TUSK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $TUSK tokeni tokenoomikat, avastage $TUSK tokeni reaalajas hinda!

$TUSK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $TUSK võiks suunduda? Meie $TUSK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

