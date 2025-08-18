Rohkem infot WSB

WSB Hinnainfo

WSB Ametlik veebisait

WSB Tokenoomika

WSB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WallStreetBets DApp logo

WallStreetBets DApp hind (WSB)

Loendis mitteolevad

1 WSB/USD reaalajas hind:

$0.00023929
$0.00023929$0.00023929
-2.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WallStreetBets DApp (WSB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:51:34 (UTC+8)

WallStreetBets DApp (WSB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.224723
$ 0.224723$ 0.224723

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-2.55%

+1.82%

+1.82%

WallStreetBets DApp (WSB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WSB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.224723 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WSB muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -2.55% 24 tunni vältel +1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WallStreetBets DApp (WSB) – turuteave

$ 239.28K
$ 239.28K$ 239.28K

--
----

$ 239.28K
$ 239.28K$ 239.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WallStreetBets DApp praegune turukapitalisatsioon on $ 239.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WSB ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 239.28K.

WallStreetBets DApp (WSB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WallStreetBets DApp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WallStreetBets DApp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WallStreetBets DApp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WallStreetBets DApp ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.55%
30 päeva$ 0+10.95%
60 päeva$ 0+22.95%
90 päeva$ 0--

Mis on WallStreetBets DApp (WSB)

The WSB movement for financial democracy started on Reddit and became a global phenomenon. This is why (we, the apes) created a Decentralized Application to give our community a tool to voice their opinions as retail investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WallStreetBets DApp (WSB) allikas

Ametlik veebisait

WallStreetBets DApp hinna ennustus (USD)

Kui palju on WallStreetBets DApp (WSB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WallStreetBets DApp (WSB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WallStreetBets DApp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WallStreetBets DApp hinna ennustust kohe!

WSB kohalike valuutade suhtes

WallStreetBets DApp (WSB) tokenoomika

WallStreetBets DApp (WSB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WallStreetBets DApp (WSB) kohta

Kui palju on WallStreetBets DApp (WSB) tänapäeval väärt?
Reaalajas WSB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WSB/USD hind?
Praegune hind WSB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WallStreetBets DApp turukapitalisatsioon?
WSB turukapitalisatsioon on $ 239.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WSB ringlev varu?
WSB ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WSB (ATH) hind?
WSB saavutab ATH hinna summas 0.224723 USD.
Mis oli kõigi aegade WSB madalaim (ATL) hind?
WSB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WSB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WSB kauplemismaht on -- USD.
Kas WSB sel aastal kõrgemale ka suundub?
WSB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WSB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:51:34 (UTC+8)

WallStreetBets DApp (WSB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.