Mis on WallStreetBets DApp (WSB)

The WSB movement for financial democracy started on Reddit and became a global phenomenon. This is why (we, the apes) created a Decentralized Application to give our community a tool to voice their opinions as retail investors.

WallStreetBets DApp hinna ennustus (USD)

Kui palju on WallStreetBets DApp (WSB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WallStreetBets DApp (WSB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WallStreetBets DApp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WallStreetBets DApp hinna ennustust kohe!

WallStreetBets DApp (WSB) tokenoomika

WallStreetBets DApp (WSB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WallStreetBets DApp (WSB) kohta Kui palju on WallStreetBets DApp (WSB) tänapäeval väärt? Reaalajas WSB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WSB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WSB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WallStreetBets DApp turukapitalisatsioon? WSB turukapitalisatsioon on $ 239.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WSB ringlev varu? WSB ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WSB (ATH) hind? WSB saavutab ATH hinna summas 0.224723 USD . Mis oli kõigi aegade WSB madalaim (ATL) hind? WSB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WSB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WSB kauplemismaht on -- USD . Kas WSB sel aastal kõrgemale ka suundub? WSB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WSB hinna ennustust

