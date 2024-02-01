Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wall Street Baby On Solana (WSB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wall Street Baby On Solana (WSB) teave We're not just another meme token! We're a powerhouse of value creation, leveraging a unique model to deliver substantial returns through airdropped dividends from community-driven initiatives. Ametlik veebisait: https://wallstreetbaby.community/ Valge raamat: https://wallstreetbaby.community/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf Ostke WSB kohe!

Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wall Street Baby On Solana (WSB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Koguvaru: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Ringlev varu: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02452066 $ 0.02452066 $ 0.02452066 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wall Street Baby On Solana (WSB) hinna kohta

Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wall Street Baby On Solana (WSB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSB tokeni tokenoomikat, avastage WSB tokeni reaalajas hinda!

