Wale logo

Wale hind (WALE)

Loendis mitteolevad

1 WALE/USD reaalajas hind:

--
----
-1.30%1D
mexc
USD
Wale (WALE) reaalajas hinnagraafik
Wale (WALE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00381407
$ 0.00381407$ 0.00381407

$ 0
$ 0$ 0

+1.53%

-1.21%

-3.64%

-3.64%

Wale (WALE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WALE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WALEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00381407 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WALE muutunud +1.53% viimase tunni jooksul, -1.21% 24 tunni vältel -3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wale (WALE) – turuteave

$ 11.58K
$ 11.58K$ 11.58K

--
----

$ 11.58K
$ 11.58K$ 11.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wale praegune turukapitalisatsioon on $ 11.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WALE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.58K.

Wale (WALE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wale ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wale ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.21%
30 päeva$ 0-13.72%
60 päeva$ 0+46.91%
90 päeva$ 0--

Mis on Wale (WALE)

I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.

Üksuse Wale (WALE) allikas

Ametlik veebisait

Wale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wale (WALE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wale (WALE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wale hinna ennustust kohe!

WALE kohalike valuutade suhtes

Wale (WALE) tokenoomika

Wale (WALE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WALE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wale (WALE) kohta

Kui palju on Wale (WALE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WALE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WALE/USD hind?
Praegune hind WALE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wale turukapitalisatsioon?
WALE turukapitalisatsioon on $ 11.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WALE ringlev varu?
WALE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WALE (ATH) hind?
WALE saavutab ATH hinna summas 0.00381407 USD.
Mis oli kõigi aegade WALE madalaim (ATL) hind?
WALE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WALE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WALE kauplemismaht on -- USD.
Kas WALE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WALE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WALE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.