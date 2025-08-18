Rohkem infot FLOCKA

Waka Flocka logo

Waka Flocka hind (FLOCKA)

Loendis mitteolevad

1 FLOCKA/USD reaalajas hind:

$0,00046581
-%2,601D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Waka Flocka (FLOCKA) reaalajas hinnagraafik
Waka Flocka (FLOCKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0,00293193
$ 0
+%0,56

-%2,63

+%4,91

+%4,91

Waka Flocka (FLOCKA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FLOCKA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOCKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,00293193 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FLOCKA muutunud +%0,56 viimase tunni jooksul, -%2,63 24 tunni vältel +%4,91 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Waka Flocka (FLOCKA) – turuteave

$ 465,95K
--
$ 465,95K
1000,00M
999.999.999,0
Waka Flocka praegune turukapitalisatsioon on $ 465,95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLOCKA ringlev varu on 1000,00M, mille koguvaru on 999999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 465,95K.

Waka Flocka (FLOCKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Waka Flocka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Waka Flocka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Waka Flocka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Waka Flocka ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-%2,63
30 päeva$ 0+%45,38
60 päeva$ 0+%50,87
90 päeva$ 0--

Mis on Waka Flocka (FLOCKA)

Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Waka Flocka (FLOCKA) allikas

Ametlik veebisait

Waka Flocka hinna ennustus (USD)

Kui palju on Waka Flocka (FLOCKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waka Flocka (FLOCKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waka Flocka nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Waka Flocka hinna ennustust kohe!

FLOCKA kohalike valuutade suhtes

Waka Flocka (FLOCKA) tokenoomika

Waka Flocka (FLOCKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOCKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Waka Flocka (FLOCKA) kohta

Kui palju on Waka Flocka (FLOCKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLOCKA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLOCKA/USD hind?
Praegune hind FLOCKA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Waka Flocka turukapitalisatsioon?
FLOCKA turukapitalisatsioon on $ 465,95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLOCKA ringlev varu?
FLOCKA ringlev varu on 1000,00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOCKA (ATH) hind?
FLOCKA saavutab ATH hinna summas 0,00293193 USD.
Mis oli kõigi aegade FLOCKA madalaim (ATL) hind?
FLOCKA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FLOCKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLOCKA kauplemismaht on -- USD.
Kas FLOCKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLOCKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOCKA hinna ennustust.
Waka Flocka (FLOCKA) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.