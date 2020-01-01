Waifu ($WAIFU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Waifu ($WAIFU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Waifu ($WAIFU) teave From Japanese ワイフ (waifu), itself from English wife; popularized by 4chan. Doublet of wife. The Waifu memecoin project draws inspiration from the popular internet term "waifu," which originated from Japanese culture and was popularized by online communities like 4chan. The purpose of the Waifu memecoin is to capitalize on the humor and nostalgia surrounding the "waifu" concept, appealing to anime and internet culture enthusiasts. Waifu serves primarily as a fun, community-driven token without any inherent utility beyond its memetic value. Its function is to foster engagement, social interaction, and participation within the crypto community by leveraging the widespread affection for "waifus." Additionally, Waifu may feature unique tokenomics or events centered around anime culture, memes, and collectibles, making it a lighthearted, fan-centric investment option. Ametlik veebisait: https://www.waifusolana.com/ Ostke $WAIFU kohe!

Waifu ($WAIFU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Waifu ($WAIFU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.71K $ 10.71K $ 10.71K Koguvaru: $ 949.20M $ 949.20M $ 949.20M Ringlev varu: $ 949.20M $ 949.20M $ 949.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.71K $ 10.71K $ 10.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00139836 $ 0.00139836 $ 0.00139836 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000665 $ 0.00000665 $ 0.00000665 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Waifu ($WAIFU) hinna kohta

Waifu ($WAIFU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Waifu ($WAIFU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $WAIFU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $WAIFU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $WAIFU tokeni tokenoomikat, avastage $WAIFU tokeni reaalajas hinda!

$WAIFU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $WAIFU võiks suunduda? Meie $WAIFU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $WAIFU tokeni hinna ennustust kohe!

