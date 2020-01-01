Waifu ($WAIFU) tokenoomika
Waifu ($WAIFU) teave
From Japanese ワイフ (waifu), itself from English wife; popularized by 4chan. Doublet of wife.
The Waifu memecoin project draws inspiration from the popular internet term "waifu," which originated from Japanese culture and was popularized by online communities like 4chan. The purpose of the Waifu memecoin is to capitalize on the humor and nostalgia surrounding the "waifu" concept, appealing to anime and internet culture enthusiasts.
Waifu serves primarily as a fun, community-driven token without any inherent utility beyond its memetic value. Its function is to foster engagement, social interaction, and participation within the crypto community by leveraging the widespread affection for "waifus." Additionally, Waifu may feature unique tokenomics or events centered around anime culture, memes, and collectibles, making it a lighthearted, fan-centric investment option.
Waifu ($WAIFU) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Waifu ($WAIFU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Waifu ($WAIFU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Waifu ($WAIFU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate $WAIFU tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
$WAIFU tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate $WAIFU tokeni tokenoomikat, avastage $WAIFU tokeni reaalajas hinda!
$WAIFU – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu $WAIFU võiks suunduda? Meie $WAIFU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.