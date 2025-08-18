Mis on WagyuSwap (WAG)

WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WagyuSwap (WAG) allikas Ametlik veebisait

WagyuSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on WagyuSwap (WAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WagyuSwap (WAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WagyuSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WagyuSwap hinna ennustust kohe!

WAG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

WagyuSwap (WAG) tokenoomika

WagyuSwap (WAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WagyuSwap (WAG) kohta Kui palju on WagyuSwap (WAG) tänapäeval väärt? Reaalajas WAG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WagyuSwap turukapitalisatsioon? WAG turukapitalisatsioon on $ 5.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAG ringlev varu? WAG ringlev varu on 46.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAG (ATH) hind? WAG saavutab ATH hinna summas 2.94 USD . Mis oli kõigi aegade WAG madalaim (ATL) hind? WAG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WAG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAG kauplemismaht on -- USD . Kas WAG sel aastal kõrgemale ka suundub? WAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAG hinna ennustust

WagyuSwap (WAG) Olulised valdkonna uudised