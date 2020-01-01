WAGIE (WAGIE) tokenoomika
WAGIE (WAGIE) teave
WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.
WAGIE (WAGIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage WAGIE (WAGIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
WAGIE (WAGIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
WAGIE (WAGIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate WAGIE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
WAGIE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate WAGIE tokeni tokenoomikat, avastage WAGIE tokeni reaalajas hinda!
WAGIE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu WAGIE võiks suunduda? Meie WAGIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.