WAGIE (WAGIE) tokenoomika

WAGIE (WAGIE) teave

WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn't just a meme, it's a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.

Ametlik veebisait: https://wagie.meme/

WAGIE (WAGIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Turukapital: $ 7.50K
Koguvaru: $ 1.00B
Ringlev varu: $ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.50K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0
Kõigi aegade madalaim: $ 0
Praegune hind: $ 0

WAGIE (WAGIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WAGIE (WAGIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAGIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAGIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAGIE tokeni tokenoomikat, avastage WAGIE tokeni reaalajas hinda!

