Wagerr (WGR) teave Wagerr uses distributed blockchain technology to execute betting contracts. It escrows stakes, verifies results, and pays out winners. By eliminating central authorities, Wagerr solves the most pernicious problems in the industry. Reducing corruption and risk results in predictable operation. You can bet on Wagerr. Ametlik veebisait: https://www.wagerr.com/

Wagerr (WGR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wagerr (WGR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 573.22K $ 573.22K $ 573.22K Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: $ 260.56M $ 260.56M $ 260.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.934216 $ 0.934216 $ 0.934216 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00219999 $ 0.00219999 $ 0.00219999 Lisateave Wagerr (WGR) hinna kohta

Wagerr (WGR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wagerr (WGR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WGR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WGR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WGR tokeni tokenoomikat, avastage WGR tokeni reaalajas hinda!

WGR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WGR võiks suunduda? Meie WGR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WGR tokeni hinna ennustust kohe!

