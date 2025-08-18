Mis on Wagerr (WGR)

Wagerr uses distributed blockchain technology to execute betting contracts. It escrows stakes, verifies results, and pays out winners. By eliminating central authorities, Wagerr solves the most pernicious problems in the industry. Reducing corruption and risk results in predictable operation. You can bet on Wagerr.

Wagerr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wagerr (WGR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wagerr (WGR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wagerr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WGR kohalike valuutade suhtes

Wagerr (WGR) tokenoomika

Wagerr (WGR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WGR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wagerr (WGR) kohta Kui palju on Wagerr (WGR) tänapäeval väärt? Reaalajas WGR hind USD on 0.0022116 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WGR/USD hind? $ 0.0022116 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WGR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wagerr turukapitalisatsioon? WGR turukapitalisatsioon on $ 576.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WGR ringlev varu? WGR ringlev varu on 260.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WGR (ATH) hind? WGR saavutab ATH hinna summas 0.934216 USD . Mis oli kõigi aegade WGR madalaim (ATL) hind? WGR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WGR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WGR kauplemismaht on -- USD . Kas WGR sel aastal kõrgemale ka suundub? WGR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WGR hinna ennustust

