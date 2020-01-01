WABBIT (WABBIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WABBIT (WABBIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WABBIT (WABBIT) teave Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy Ametlik veebisait: https://wabbit.meme Ostke WABBIT kohe!

WABBIT (WABBIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WABBIT (WABBIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.49K $ 21.49K $ 21.49K Koguvaru: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Ringlev varu: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.49K $ 21.49K $ 21.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00234934 $ 0.00234934 $ 0.00234934 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave WABBIT (WABBIT) hinna kohta

WABBIT (WABBIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WABBIT (WABBIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WABBIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WABBIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WABBIT tokeni tokenoomikat, avastage WABBIT tokeni reaalajas hinda!

WABBIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WABBIT võiks suunduda? Meie WABBIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WABBIT tokeni hinna ennustust kohe!

