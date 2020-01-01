VVS Finance (VVS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VVS Finance (VVS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VVS Finance (VVS) teave VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com Ametlik veebisait: https://vvs.finance/ Ostke VVS kohe!

VVS Finance (VVS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VVS Finance (VVS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 145.16M Koguvaru: $ 94.70T Ringlev varu: $ 46.48T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 295.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00033093 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000168 Praegune hind: $ 0 Lisateave VVS Finance (VVS) hinna kohta

VVS Finance (VVS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VVS Finance (VVS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VVS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VVS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VVS tokeni tokenoomikat, avastage VVS tokeni reaalajas hinda!

VVS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VVS võiks suunduda? Meie VVS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VVS tokeni hinna ennustust kohe!

