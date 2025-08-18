Rohkem infot VVS

VVS Hinnainfo

VVS Ametlik veebisait

VVS Tokenoomika

VVS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

VVS Finance logo

VVS Finance hind (VVS)

Loendis mitteolevad

1 VVS/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
VVS Finance (VVS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:56:20 (UTC+8)

VVS Finance (VVS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.44%

-4.00%

-12.32%

-12.32%

VVS Finance (VVS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VVS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VVSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VVS muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, -4.00% 24 tunni vältel -12.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VVS Finance (VVS) – turuteave

$ 154.60M
$ 154.60M$ 154.60M

--
----

$ 299.55M
$ 299.55M$ 299.55M

48.87T
48.87T 48.87T

94,687,126,306,881.98
94,687,126,306,881.98 94,687,126,306,881.98

VVS Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 154.60M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VVS ringlev varu on 48.87T, mille koguvaru on 94687126306881.98. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 299.55M.

VVS Finance (VVS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VVS Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VVS Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VVS Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VVS Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.00%
30 päeva$ 0+19.90%
60 päeva$ 0+49.47%
90 päeva$ 0--

Mis on VVS Finance (VVS)

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VVS Finance (VVS) allikas

Ametlik veebisait

VVS Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on VVS Finance (VVS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VVS Finance (VVS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VVS Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VVS Finance hinna ennustust kohe!

VVS kohalike valuutade suhtes

VVS Finance (VVS) tokenoomika

VVS Finance (VVS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VVS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VVS Finance (VVS) kohta

Kui palju on VVS Finance (VVS) tänapäeval väärt?
Reaalajas VVS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VVS/USD hind?
Praegune hind VVS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VVS Finance turukapitalisatsioon?
VVS turukapitalisatsioon on $ 154.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VVS ringlev varu?
VVS ringlev varu on 48.87T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VVS (ATH) hind?
VVS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade VVS madalaim (ATL) hind?
VVS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VVS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VVS kauplemismaht on -- USD.
Kas VVS sel aastal kõrgemale ka suundub?
VVS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VVS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:56:20 (UTC+8)

VVS Finance (VVS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.