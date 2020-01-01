Vulture Peak (VPK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vulture Peak (VPK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vulture Peak (VPK) teave Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Ametlik veebisait: https://vulturepeak.io/ Valge raamat: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Ostke VPK kohe!

Vulture Peak (VPK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vulture Peak (VPK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.38K $ 67.38K $ 67.38K Koguvaru: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Ringlev varu: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 496.85K $ 496.85K $ 496.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01614307 $ 0.01614307 $ 0.01614307 Praegune hind: $ 0.01661713 $ 0.01661713 $ 0.01661713 Lisateave Vulture Peak (VPK) hinna kohta

Vulture Peak (VPK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vulture Peak (VPK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VPK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VPK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VPK tokeni tokenoomikat, avastage VPK tokeni reaalajas hinda!

VPK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VPK võiks suunduda? Meie VPK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VPK tokeni hinna ennustust kohe!

