Rohkem infot VPK

VPK Hinnainfo

VPK Valge raamat

VPK Ametlik veebisait

VPK Tokenoomika

VPK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vulture Peak logo

Vulture Peak hind (VPK)

Loendis mitteolevad

1 VPK/USD reaalajas hind:

$0.01665693
$0.01665693$0.01665693
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Vulture Peak (VPK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:09:36 (UTC+8)

Vulture Peak (VPK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01655874
$ 0.01655874$ 0.01655874
24 h madal
$ 0.01665869
$ 0.01665869$ 0.01665869
24 h kõrge

$ 0.01655874
$ 0.01655874$ 0.01655874

$ 0.01665869
$ 0.01665869$ 0.01665869

$ 0.785352
$ 0.785352$ 0.785352

$ 0.01614307
$ 0.01614307$ 0.01614307

--

+0.05%

-0.40%

-0.40%

Vulture Peak (VPK) reaalajas hind on $0.01665693. Viimase 24 tunni jooksul VPK kaubeldud madalaim $ 0.01655874 ja kõrgeim $ 0.01665869 näitab aktiivset turu volatiivsust. VPKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.785352 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01614307.

Lüliajalise tootluse osas on VPK muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vulture Peak (VPK) – turuteave

$ 67.54K
$ 67.54K$ 67.54K

--
----

$ 498.04K
$ 498.04K$ 498.04K

4.05M
4.05M 4.05M

29,900,000.0
29,900,000.0 29,900,000.0

Vulture Peak praegune turukapitalisatsioon on $ 67.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VPK ringlev varu on 4.05M, mille koguvaru on 29900000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 498.04K.

Vulture Peak (VPK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vulture Peak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vulture Peak ja USD hinnamuutus $ -0.0001161804.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vulture Peak ja USD hinnamuutus $ -0.0002228680.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vulture Peak ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.05%
30 päeva$ -0.0001161804-0.69%
60 päeva$ -0.0002228680-1.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Vulture Peak (VPK)

Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vulture Peak (VPK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Vulture Peak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vulture Peak (VPK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vulture Peak (VPK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vulture Peak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vulture Peak hinna ennustust kohe!

VPK kohalike valuutade suhtes

Vulture Peak (VPK) tokenoomika

Vulture Peak (VPK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VPK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vulture Peak (VPK) kohta

Kui palju on Vulture Peak (VPK) tänapäeval väärt?
Reaalajas VPK hind USD on 0.01665693 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VPK/USD hind?
Praegune hind VPK/USD on $ 0.01665693. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vulture Peak turukapitalisatsioon?
VPK turukapitalisatsioon on $ 67.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VPK ringlev varu?
VPK ringlev varu on 4.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VPK (ATH) hind?
VPK saavutab ATH hinna summas 0.785352 USD.
Mis oli kõigi aegade VPK madalaim (ATL) hind?
VPK nägi ATL hinda summas 0.01614307 USD.
Milline on VPK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VPK kauplemismaht on -- USD.
Kas VPK sel aastal kõrgemale ka suundub?
VPK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VPK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:09:36 (UTC+8)

Vulture Peak (VPK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.