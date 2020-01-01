Voyager AI (VOYAGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Voyager AI (VOYAGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Voyager AI (VOYAGE) teave Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Ametlik veebisait: https://www.voyagerai.xyz/ Valge raamat: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Ostke VOYAGE kohe!

Voyager AI (VOYAGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Voyager AI (VOYAGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.21K $ 34.21K $ 34.21K Koguvaru: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ringlev varu: $ 949.49M $ 949.49M $ 949.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.02K $ 36.02K $ 36.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00720331 $ 0.00720331 $ 0.00720331 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Voyager AI (VOYAGE) hinna kohta

Voyager AI (VOYAGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Voyager AI (VOYAGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VOYAGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VOYAGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VOYAGE tokeni tokenoomikat, avastage VOYAGE tokeni reaalajas hinda!

