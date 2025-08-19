Mis on VOXTO (VXT)

Voxto was founded to provide users with better options for entering the decentralized world, a payment solution that links global consumers, off-chain and digital merchants, and the crypto economy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VOXTO (VXT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

VOXTO hinna ennustus (USD)

Kui palju on VOXTO (VXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VOXTO (VXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VOXTO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VOXTO hinna ennustust kohe!

VXT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

VOXTO (VXT) tokenoomika

VOXTO (VXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VOXTO (VXT) kohta Kui palju on VOXTO (VXT) tänapäeval väärt? Reaalajas VXT hind USD on 0.02857491 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VXT/USD hind? $ 0.02857491 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VXT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VOXTO turukapitalisatsioon? VXT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VXT ringlev varu? VXT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VXT (ATH) hind? VXT saavutab ATH hinna summas 0.061973 USD . Mis oli kõigi aegade VXT madalaim (ATL) hind? VXT nägi ATL hinda summas 0.01089473 USD . Milline on VXT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VXT kauplemismaht on -- USD . Kas VXT sel aastal kõrgemale ka suundub? VXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VXT hinna ennustust

VOXTO (VXT) Olulised valdkonna uudised