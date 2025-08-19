Rohkem infot VXT

VOXTO logo

VOXTO hind (VXT)

Loendis mitteolevad

1 VXT/USD reaalajas hind:

$0.02857491
-0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
VOXTO (VXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:42:13 (UTC+8)

VOXTO (VXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02816278
24 h madal
$ 0.02880768
24 h kõrge

$ 0.02816278
$ 0.02880768
$ 0.061973
$ 0.01089473
+0.88%

-0.65%

+29.44%

+29.44%

VOXTO (VXT) reaalajas hind on $0.02857491. Viimase 24 tunni jooksul VXT kaubeldud madalaim $ 0.02816278 ja kõrgeim $ 0.02880768 näitab aktiivset turu volatiivsust. VXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.061973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01089473.

Lüliajalise tootluse osas on VXT muutunud +0.88% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel +29.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VOXTO (VXT) – turuteave

$ 0.00
--
$ 0.00
0.00
--
VOXTO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. VXT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

VOXTO (VXT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VOXTO ja USD hinnamuutus $ -0.00018759255187029.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VOXTO ja USD hinnamuutus $ -0.0022789690.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VOXTO ja USD hinnamuutus $ -0.0017099054.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VOXTO ja USD hinnamuutus $ +0.007399122784147066.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00018759255187029-0.65%
30 päeva$ -0.0022789690-7.97%
60 päeva$ -0.0017099054-5.98%
90 päeva$ +0.007399122784147066+34.94%

Mis on VOXTO (VXT)

Voxto was founded to provide users with better options for entering the decentralized world, a payment solution that links global consumers, off-chain and digital merchants, and the crypto economy.

Üksuse VOXTO (VXT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

VOXTO hinna ennustus (USD)

Kui palju on VOXTO (VXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VOXTO (VXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VOXTO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VOXTO hinna ennustust kohe!

VXT kohalike valuutade suhtes

VOXTO (VXT) tokenoomika

VOXTO (VXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VOXTO (VXT) kohta

Kui palju on VOXTO (VXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas VXT hind USD on 0.02857491 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VXT/USD hind?
Praegune hind VXT/USD on $ 0.02857491. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VOXTO turukapitalisatsioon?
VXT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VXT ringlev varu?
VXT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VXT (ATH) hind?
VXT saavutab ATH hinna summas 0.061973 USD.
Mis oli kõigi aegade VXT madalaim (ATL) hind?
VXT nägi ATL hinda summas 0.01089473 USD.
Milline on VXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VXT kauplemismaht on -- USD.
Kas VXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
VXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VXT hinna ennustust.
VOXTO (VXT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.