Mis on Voucher GLMR (VGLMR)

vGLMR (voucher GLMR) is a liquid staking derivative (LSD) of staked GLMR, with fully underlying GLMR reserve and yield-bearing feature of GLMR staking reward. Users can deposit GLMR into Bifrost SLP protocol and get vGLMR as return, vGLMR can be traded in the open market or be redeemed back to GLMR. Holding vGLMR equals to holding the GLMR staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vGLMR. Why vGLMR? 1. Liquid Staking The product allows users to stake GLMR for liquid vToken, (vGLMR). vGLMR will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Moonbeam-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vGLMR by adjusting the price of vGLMR / GLMR upwards. vGLMR Rate = SLP Staking GLMR (SUM) / vGLMR Total Issuance. 3. Floating redemption period, vGLMR redemption ≤ 28 days While Moonbeam’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vGLMR redemption by matching the real-time vGLMR minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vGLMR is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Voucher GLMR (VGLMR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Voucher GLMR hinna ennustus (USD)

Kui palju on Voucher GLMR (VGLMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voucher GLMR (VGLMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voucher GLMR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Voucher GLMR hinna ennustust kohe!

VGLMR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Voucher GLMR (VGLMR) tokenoomika

Voucher GLMR (VGLMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VGLMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Voucher GLMR (VGLMR) kohta Kui palju on Voucher GLMR (VGLMR) tänapäeval väärt? Reaalajas VGLMR hind USD on 0.097942 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VGLMR/USD hind? $ 0.097942 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VGLMR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Voucher GLMR turukapitalisatsioon? VGLMR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VGLMR ringlev varu? VGLMR ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VGLMR (ATH) hind? VGLMR saavutab ATH hinna summas 0.803515 USD . Mis oli kõigi aegade VGLMR madalaim (ATL) hind? VGLMR nägi ATL hinda summas 0.072278 USD . Milline on VGLMR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VGLMR kauplemismaht on -- USD . Kas VGLMR sel aastal kõrgemale ka suundub? VGLMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VGLMR hinna ennustust

Voucher GLMR (VGLMR) Olulised valdkonna uudised