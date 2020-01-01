Voucher BNC (VBNC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Voucher BNC (VBNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Voucher BNC (VBNC) teave vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Ametlik veebisait: https://bifrost.io/

Voucher BNC (VBNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Voucher BNC (VBNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 895.13K $ 895.13K $ 895.13K Koguvaru: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Ringlev varu: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 895.13K $ 895.13K $ 895.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.323317 $ 0.323317 $ 0.323317 Kõigi aegade madalaim: $ 0.125106 $ 0.125106 $ 0.125106 Praegune hind: $ 0.126143 $ 0.126143 $ 0.126143 Lisateave Voucher BNC (VBNC) hinna kohta

Voucher BNC (VBNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Voucher BNC (VBNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VBNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VBNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VBNC tokeni tokenoomikat, avastage VBNC tokeni reaalajas hinda!

VBNC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VBNC võiks suunduda? Meie VBNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

