Mis on Voucher BNC (VBNC)

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Voucher BNC (VBNC) allikas Ametlik veebisait

Voucher BNC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Voucher BNC (VBNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Voucher BNC (VBNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Voucher BNC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Voucher BNC hinna ennustust kohe!

VBNC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Voucher BNC (VBNC) tokenoomika

Voucher BNC (VBNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VBNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Voucher BNC (VBNC) kohta Kui palju on Voucher BNC (VBNC) tänapäeval väärt? Reaalajas VBNC hind USD on 0.131071 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VBNC/USD hind? $ 0.131071 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VBNC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Voucher BNC turukapitalisatsioon? VBNC turukapitalisatsioon on $ 930.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VBNC ringlev varu? VBNC ringlev varu on 7.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VBNC (ATH) hind? VBNC saavutab ATH hinna summas 0.323317 USD . Mis oli kõigi aegade VBNC madalaim (ATL) hind? VBNC nägi ATL hinda summas 0.125479 USD . Milline on VBNC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VBNC kauplemismaht on -- USD . Kas VBNC sel aastal kõrgemale ka suundub? VBNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VBNC hinna ennustust

Voucher BNC (VBNC) Olulised valdkonna uudised