Vortex Protocol logo

Vortex Protocol hind (VP)

Loendis mitteolevad

1 VP/USD reaalajas hind:

$0.00870735
$0.00870735
-10.60%1D
mexc
USD
Vortex Protocol (VP) reaalajas hinnagraafik
Vortex Protocol (VP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00850411
$ 0.00850411
24 h madal
$ 0.01031632
$ 0.01031632
24 h kõrge

$ 0.00850411
$ 0.00850411

$ 0.01031632
$ 0.01031632

$ 20.04
$ 20.04

$ 0
$ 0

-10.99%

-10.69%

-17.31%

-17.31%

Vortex Protocol (VP) reaalajas hind on $0.00870735. Viimase 24 tunni jooksul VP kaubeldud madalaim $ 0.00850411 ja kõrgeim $ 0.01031632 näitab aktiivset turu volatiivsust. VPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VP muutunud -10.99% viimase tunni jooksul, -10.69% 24 tunni vältel -17.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vortex Protocol (VP) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 783.66K
$ 783.66K

0.00
0.00

90,000,000.0
90,000,000.0

Vortex Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. VP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 90000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 783.66K.

Vortex Protocol (VP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vortex Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.001042803460708863.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vortex Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0007312058.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vortex Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0189076631.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vortex Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.004366139222250968.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001042803460708863-10.69%
30 päeva$ -0.0007312058-8.39%
60 päeva$ +0.0189076631+217.15%
90 päeva$ +0.004366139222250968+100.57%

Mis on Vortex Protocol (VP)

VP has an indispensable position in the Torah ecosystem , As the carrier of Torah’s ecological value transfer, in addition to the circulation of Torah’s entire ecological value, At the same time, it also serves as a proof of the ownership of users in Torah low-carbon resource contribution incentive, equity participation of listed companies, new infrastructure contribution and Torah pool storage contribution. Circulation between, so that the entire ecology will develop in the direction of lower carbon and energy saving, more environmentally friendly and healthy, and more valuable potential.

Üksuse Vortex Protocol (VP) allikas

Ametlik veebisait

Vortex Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vortex Protocol (VP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vortex Protocol (VP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vortex Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vortex Protocol hinna ennustust kohe!

VP kohalike valuutade suhtes

Vortex Protocol (VP) tokenoomika

Vortex Protocol (VP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vortex Protocol (VP) kohta

Kui palju on Vortex Protocol (VP) tänapäeval väärt?
Reaalajas VP hind USD on 0.00870735 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VP/USD hind?
Praegune hind VP/USD on $ 0.00870735. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vortex Protocol turukapitalisatsioon?
VP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VP ringlev varu?
VP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VP (ATH) hind?
VP saavutab ATH hinna summas 20.04 USD.
Mis oli kõigi aegade VP madalaim (ATL) hind?
VP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VP kauplemismaht on -- USD.
Kas VP sel aastal kõrgemale ka suundub?
VP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.