VP has an indispensable position in the Torah ecosystem , As the carrier of Torah’s ecological value transfer, in addition to the circulation of Torah’s entire ecological value, At the same time, it also serves as a proof of the ownership of users in Torah low-carbon resource contribution incentive, equity participation of listed companies, new infrastructure contribution and Torah pool storage contribution. Circulation between, so that the entire ecology will develop in the direction of lower carbon and energy saving, more environmentally friendly and healthy, and more valuable potential.

Vortex Protocol (VP) tokenoomika

Vortex Protocol (VP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vortex Protocol (VP) kohta Kui palju on Vortex Protocol (VP) tänapäeval väärt? Reaalajas VP hind USD on 0.00870735 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VP/USD hind? $ 0.00870735 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vortex Protocol turukapitalisatsioon? VP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VP ringlev varu? VP ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VP (ATH) hind? VP saavutab ATH hinna summas 20.04 USD . Mis oli kõigi aegade VP madalaim (ATL) hind? VP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VP kauplemismaht on -- USD . Kas VP sel aastal kõrgemale ka suundub? VP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VP hinna ennustust

