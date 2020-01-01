Voovo App (VOOVO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Voovo App (VOOVO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Voovo App (VOOVO) teave Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations. Ametlik veebisait: https://voovo.xyz/ Ostke VOOVO kohe!

Voovo App (VOOVO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Voovo App (VOOVO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.45K $ 31.45K $ 31.45K Koguvaru: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ringlev varu: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.45K $ 31.45K $ 31.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00171215 $ 0.00171215 $ 0.00171215 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Voovo App (VOOVO) hinna kohta

Voovo App (VOOVO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Voovo App (VOOVO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VOOVO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VOOVO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VOOVO tokeni tokenoomikat, avastage VOOVO tokeni reaalajas hinda!

VOOVO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VOOVO võiks suunduda? Meie VOOVO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VOOVO tokeni hinna ennustust kohe!

