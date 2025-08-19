Mis on Voodoo (LDZ)

What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals! What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo! History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking! What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools! What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token!

Üksuse Voodoo (LDZ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Voodoo (LDZ) tokenoomika

Voodoo (LDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Voodoo (LDZ) kohta Kui palju on Voodoo (LDZ) tänapäeval väärt? Reaalajas LDZ hind USD on 0.00236681 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LDZ/USD hind? $ 0.00236681 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LDZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Voodoo turukapitalisatsioon? LDZ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LDZ ringlev varu? LDZ ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LDZ (ATH) hind? LDZ saavutab ATH hinna summas 0.00788123 USD . Mis oli kõigi aegade LDZ madalaim (ATL) hind? LDZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LDZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LDZ kauplemismaht on -- USD . Kas LDZ sel aastal kõrgemale ka suundub? LDZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LDZ hinna ennustust

