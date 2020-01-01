VolatilityX (VOLTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VolatilityX (VOLTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VolatilityX (VOLTX) teave VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance Ametlik veebisait: https://volatilityx.ai/ Valge raamat: https://docs.volatilityx.ai/volatilityx Ostke VOLTX kohe!

VolatilityX (VOLTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VolatilityX (VOLTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 463.37K $ 463.37K $ 463.37K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 579.21K $ 579.21K $ 579.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01966936 $ 0.01966936 $ 0.01966936 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00057921 $ 0.00057921 $ 0.00057921 Lisateave VolatilityX (VOLTX) hinna kohta

VolatilityX (VOLTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VolatilityX (VOLTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VOLTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VOLTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VOLTX tokeni tokenoomikat, avastage VOLTX tokeni reaalajas hinda!

VOLTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VOLTX võiks suunduda? Meie VOLTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VOLTX tokeni hinna ennustust kohe!

