Rohkem infot VOLS

VOLS Hinnainfo

VOLS Valge raamat

VOLS Ametlik veebisait

VOLS Tokenoomika

VOLS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Volaris Games logo

Volaris Games hind (VOLS)

Loendis mitteolevad

1 VOLS/USD reaalajas hind:

$0.00106847
$0.00106847$0.00106847
-8.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Volaris Games (VOLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:25:16 (UTC+8)

Volaris Games (VOLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00108667
$ 0.00108667$ 0.00108667
24 h madal
$ 0.00122821
$ 0.00122821$ 0.00122821
24 h kõrge

$ 0.00108667
$ 0.00108667$ 0.00108667

$ 0.00122821
$ 0.00122821$ 0.00122821

$ 0.03185995
$ 0.03185995$ 0.03185995

$ 0.00108667
$ 0.00108667$ 0.00108667

-3.28%

-8.58%

-26.65%

-26.65%

Volaris Games (VOLS) reaalajas hind on $0.00106847. Viimase 24 tunni jooksul VOLS kaubeldud madalaim $ 0.00108667 ja kõrgeim $ 0.00122821 näitab aktiivset turu volatiivsust. VOLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03185995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00108667.

Lüliajalise tootluse osas on VOLS muutunud -3.28% viimase tunni jooksul, -8.58% 24 tunni vältel -26.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Volaris Games (VOLS) – turuteave

$ 454.27K
$ 454.27K$ 454.27K

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

417.09M
417.09M 417.09M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Volaris Games praegune turukapitalisatsioon on $ 454.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VOLS ringlev varu on 417.09M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.09M.

Volaris Games (VOLS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Volaris Games ja USD hinnamuutus $ -0.000100305139288506.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Volaris Games ja USD hinnamuutus $ -0.0005897583.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Volaris Games ja USD hinnamuutus $ -0.0005182081.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Volaris Games ja USD hinnamuutus $ -0.001384039866691504.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000100305139288506-8.58%
30 päeva$ -0.0005897583-55.19%
60 päeva$ -0.0005182081-48.50%
90 päeva$ -0.001384039866691504-56.43%

Mis on Volaris Games (VOLS)

Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Volaris Games (VOLS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Volaris Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Volaris Games (VOLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Volaris Games (VOLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Volaris Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Volaris Games hinna ennustust kohe!

VOLS kohalike valuutade suhtes

Volaris Games (VOLS) tokenoomika

Volaris Games (VOLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VOLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Volaris Games (VOLS) kohta

Kui palju on Volaris Games (VOLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas VOLS hind USD on 0.00106847 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VOLS/USD hind?
Praegune hind VOLS/USD on $ 0.00106847. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Volaris Games turukapitalisatsioon?
VOLS turukapitalisatsioon on $ 454.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VOLS ringlev varu?
VOLS ringlev varu on 417.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VOLS (ATH) hind?
VOLS saavutab ATH hinna summas 0.03185995 USD.
Mis oli kõigi aegade VOLS madalaim (ATL) hind?
VOLS nägi ATL hinda summas 0.00108667 USD.
Milline on VOLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VOLS kauplemismaht on -- USD.
Kas VOLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
VOLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VOLS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:25:16 (UTC+8)

Volaris Games (VOLS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.