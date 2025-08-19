Mis on Voidz (VDZ)

VoidZ - Tokenization of Gaming Assets for Players and GPU Rental for Gaming Studios Transform in-game items into real-world assets and get support by AI trading. Experience an ecosystem where play earns its keep. VoidZ is what can be called a Synthetic Liquidity Protocol for Omnichain (Cross-chain) Tokenization that concerns Gaming Real World Assets (RWAs). VoidZ wants to be part of the development of transforming traditional gaming items locked by their game makers into investment and exchange opportunities. Our aim is to unlock the financial potential behind these gaming assets by making them accessible and tradeable as RWA's tokens on the blockchain. In breathtakingly highly valued markets such as CS2 and the in-game skins market in general, there is potential for VoidZ to benefit players, developers, and other stakeholders who see the possibilities of being able to use the blockchain in combination with gaming.

Voidz (VDZ) tokenoomika

Voidz (VDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Voidz (VDZ) kohta Kui palju on Voidz (VDZ) tänapäeval väärt? Reaalajas VDZ hind USD on 0.00119768 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VDZ/USD hind? $ 0.00119768 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VDZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Voidz turukapitalisatsioon? VDZ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VDZ ringlev varu? VDZ ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VDZ (ATH) hind? VDZ saavutab ATH hinna summas 0.178726 USD . Mis oli kõigi aegade VDZ madalaim (ATL) hind? VDZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VDZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VDZ kauplemismaht on -- USD . Kas VDZ sel aastal kõrgemale ka suundub? VDZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VDZ hinna ennustust

