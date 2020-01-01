Voice Artificial (VAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Voice Artificial (VAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Voice Artificial (VAR) teave $VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time. Ametlik veebisait: https://x.com/voiceartificial Ostke VAR kohe!

Voice Artificial (VAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Voice Artificial (VAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00498807 $ 0.00498807 $ 0.00498807 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Voice Artificial (VAR) hinna kohta

Voice Artificial (VAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Voice Artificial (VAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VAR tokeni tokenoomikat, avastage VAR tokeni reaalajas hinda!

VAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VAR võiks suunduda? Meie VAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VAR tokeni hinna ennustust kohe!

