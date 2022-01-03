VNX Swiss Franc (VCHF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VNX Swiss Franc (VCHF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VNX Swiss Franc (VCHF) teave What is the project about? VNX Swiss Franc (VCHF) is a token referencing Swiss Franc from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Swiss Franc offers a traditional asset in the digital form. VCHF token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Swiss Franc (VCHF) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VCHF to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi. Ametlik veebisait: https://vnx.li/vchf/ Valge raamat: https://vnx.li/wp-content/uploads/2023/01/2022.01.03-VNX-FRT-White-Paper-v-0.1.pdf Ostke VCHF kohe!

VNX Swiss Franc (VCHF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VNX Swiss Franc (VCHF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M Koguvaru: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Ringlev varu: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0112707 $ 0.0112707 $ 0.0112707 Praegune hind: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Lisateave VNX Swiss Franc (VCHF) hinna kohta

VNX Swiss Franc (VCHF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VNX Swiss Franc (VCHF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VCHF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VCHF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VCHF tokeni tokenoomikat, avastage VCHF tokeni reaalajas hinda!

