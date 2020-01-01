VNX Gold (VNXAU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VNX Gold (VNXAU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VNX Gold (VNXAU) teave VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Ametlik veebisait: https://vnx.li/

VNX Gold (VNXAU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VNX Gold (VNXAU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Koguvaru: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K Ringlev varu: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 116.41 $ 116.41 $ 116.41 Kõigi aegade madalaim: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Praegune hind: $ 108.07 $ 108.07 $ 108.07 Lisateave VNX Gold (VNXAU) hinna kohta

VNX Gold (VNXAU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VNX Gold (VNXAU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VNXAU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VNXAU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VNXAU tokeni tokenoomikat, avastage VNXAU tokeni reaalajas hinda!

