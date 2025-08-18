Mis on VNX Gold (VNXAU)

VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.

Üksuse VNX Gold (VNXAU) allikas Ametlik veebisait

VNX Gold (VNXAU) tokenoomika

VNX Gold (VNXAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VNXAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VNX Gold (VNXAU) kohta Kui palju on VNX Gold (VNXAU) tänapäeval väärt? Reaalajas VNXAU hind USD on 107.96 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VNXAU/USD hind? $ 107.96 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VNXAU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VNX Gold turukapitalisatsioon? VNXAU turukapitalisatsioon on $ 3.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VNXAU ringlev varu? VNXAU ringlev varu on 28.10K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VNXAU (ATH) hind? VNXAU saavutab ATH hinna summas 116.41 USD . Mis oli kõigi aegade VNXAU madalaim (ATL) hind? VNXAU nägi ATL hinda summas 51.65 USD . Milline on VNXAU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VNXAU kauplemismaht on -- USD . Kas VNXAU sel aastal kõrgemale ka suundub? VNXAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VNXAU hinna ennustust

