What is the project about? VNX Euro (VEUR) is a token referencing Euro from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Euro offers a traditional asset in the digital form. VEUR token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Euro (VEUR) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VEUR to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VNX EURO (VEUR) kohta Kui palju on VNX EURO (VEUR) tänapäeval väärt? Reaalajas VEUR hind USD on 1.17 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VEUR/USD hind? $ 1.17 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VEUR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VNX EURO turukapitalisatsioon? VEUR turukapitalisatsioon on $ 3.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VEUR ringlev varu? VEUR ringlev varu on 2.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VEUR (ATH) hind? VEUR saavutab ATH hinna summas 1.2 USD . Mis oli kõigi aegade VEUR madalaim (ATL) hind? VEUR nägi ATL hinda summas 1.003 USD . Milline on VEUR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VEUR kauplemismaht on -- USD . Kas VEUR sel aastal kõrgemale ka suundub? VEUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VEUR hinna ennustust

