VNX British Pound (VGBP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VNX British Pound (VGBP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VNX British Pound (VGBP) teave VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Ametlik veebisait: http://vnx.io/ Valge raamat: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Ostke VGBP kohe!

VNX British Pound (VGBP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VNX British Pound (VGBP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 620.61K $ 620.61K $ 620.61K Koguvaru: $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K Ringlev varu: $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 620.61K $ 620.61K $ 620.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Kõigi aegade madalaim: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Praegune hind: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Lisateave VNX British Pound (VGBP) hinna kohta

VNX British Pound (VGBP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VNX British Pound (VGBP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VGBP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VGBP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VGBP tokeni tokenoomikat, avastage VGBP tokeni reaalajas hinda!

VGBP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VGBP võiks suunduda? Meie VGBP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VGBP tokeni hinna ennustust kohe!

