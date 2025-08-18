Rohkem infot VGBP

VNX British Pound hind (VGBP)

1 VGBP/USD reaalajas hind:

$1.36
$1.36
0.00%1D
USD
VNX British Pound (VGBP) reaalajas hinnagraafik
VNX British Pound (VGBP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.35
$ 1.35
24 h madal
$ 1.36
$ 1.36
24 h kõrge

$ 1.35
$ 1.35

$ 1.36
$ 1.36

$ 1.63
$ 1.63

$ 1.32
$ 1.32

+0.05%

-0.03%

+1.25%

+1.25%

VNX British Pound (VGBP) reaalajas hind on $1.36. Viimase 24 tunni jooksul VGBP kaubeldud madalaim $ 1.35 ja kõrgeim $ 1.36 näitab aktiivset turu volatiivsust. VGBPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.32.

Lüliajalise tootluse osas on VGBP muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +1.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VNX British Pound (VGBP) – turuteave

$ 622.56K
$ 622.56K

--
--

$ 622.56K
$ 622.56K

458.57K
458.57K

458,569.85417
458,569.85417

VNX British Pound praegune turukapitalisatsioon on $ 622.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VGBP ringlev varu on 458.57K, mille koguvaru on 458569.85417. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 622.56K.

VNX British Pound (VGBP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VNX British Pound ja USD hinnamuutus $ -0.00046853916082.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VNX British Pound ja USD hinnamuutus $ -0.0009430240.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VNX British Pound ja USD hinnamuutus $ +0.0158635840.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VNX British Pound ja USD hinnamuutus $ +0.0221171735453506.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00046853916082-0.03%
30 päeva$ -0.0009430240-0.06%
60 päeva$ +0.0158635840+1.17%
90 päeva$ +0.0221171735453506+1.65%

Mis on VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VNX British Pound (VGBP) allikas

VNX British Pound hinna ennustus (USD)

Kui palju on VNX British Pound (VGBP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VNX British Pound (VGBP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VNX British Pound nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VNX British Pound hinna ennustust kohe!

VGBP kohalike valuutade suhtes

VNX British Pound (VGBP) tokenoomika

VNX British Pound (VGBP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VGBP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VNX British Pound (VGBP) kohta

Kui palju on VNX British Pound (VGBP) tänapäeval väärt?
Reaalajas VGBP hind USD on 1.36 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VGBP/USD hind?
Praegune hind VGBP/USD on $ 1.36. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VNX British Pound turukapitalisatsioon?
VGBP turukapitalisatsioon on $ 622.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VGBP ringlev varu?
VGBP ringlev varu on 458.57K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VGBP (ATH) hind?
VGBP saavutab ATH hinna summas 1.63 USD.
Mis oli kõigi aegade VGBP madalaim (ATL) hind?
VGBP nägi ATL hinda summas 1.32 USD.
Milline on VGBP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VGBP kauplemismaht on -- USD.
Kas VGBP sel aastal kõrgemale ka suundub?
VGBP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VGBP hinna ennustust.
