VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VNX British Pound (VGBP) kohta Kui palju on VNX British Pound (VGBP) tänapäeval väärt? Reaalajas VGBP hind USD on 1.36 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VGBP/USD hind? $ 1.36 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VGBP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VNX British Pound turukapitalisatsioon? VGBP turukapitalisatsioon on $ 622.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VGBP ringlev varu? VGBP ringlev varu on 458.57K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VGBP (ATH) hind? VGBP saavutab ATH hinna summas 1.63 USD . Mis oli kõigi aegade VGBP madalaim (ATL) hind? VGBP nägi ATL hinda summas 1.32 USD . Milline on VGBP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VGBP kauplemismaht on -- USD . Kas VGBP sel aastal kõrgemale ka suundub? VGBP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VGBP hinna ennustust

