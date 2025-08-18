Rohkem infot VPAD

VLaunch hind (VPAD)

Loendis mitteolevad

1 VPAD/USD reaalajas hind:

$0.0076573
$0.0076573$0.0076573
-6.10%1D
USD
VLaunch (VPAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:13:35 (UTC+8)

VLaunch (VPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00765637
$ 0.00765637
24 h madal
$ 0.00830141
$ 0.00830141
24 h kõrge

$ 0.00765637
$ 0.00765637

$ 0.00830141
$ 0.00830141

$ 0.068909
$ 0.068909

$ 0
$ 0

-0.00%

-6.10%

-15.04%

-15.04%

VLaunch (VPAD) reaalajas hind on $0.0076573. Viimase 24 tunni jooksul VPAD kaubeldud madalaim $ 0.00765637 ja kõrgeim $ 0.00830141 näitab aktiivset turu volatiivsust. VPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.068909 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VPAD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -6.10% 24 tunni vältel -15.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VLaunch (VPAD) – turuteave

$ 3.47M
$ 3.47M

--
--

$ 3.83M
$ 3.83M

452.52M
452.52M

500,000,000.0
500,000,000.0

VLaunch praegune turukapitalisatsioon on $ 3.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VPAD ringlev varu on 452.52M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.83M.

VLaunch (VPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VLaunch ja USD hinnamuutus $ -0.000497669931136571.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VLaunch ja USD hinnamuutus $ +0.0012428586.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VLaunch ja USD hinnamuutus $ +0.0088551850.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VLaunch ja USD hinnamuutus $ +0.003025479679713546.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000497669931136571-6.10%
30 päeva$ +0.0012428586+16.23%
60 päeva$ +0.0088551850+115.64%
90 päeva$ +0.003025479679713546+65.32%

Mis on VLaunch (VPAD)

Üksuse VLaunch (VPAD) allikas

Ametlik veebisait

VLaunch hinna ennustus (USD)

Kui palju on VLaunch (VPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VLaunch (VPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VLaunch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VLaunch hinna ennustust kohe!

VPAD kohalike valuutade suhtes

VLaunch (VPAD) tokenoomika

VLaunch (VPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VLaunch (VPAD) kohta

Kui palju on VLaunch (VPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas VPAD hind USD on 0.0076573 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VPAD/USD hind?
Praegune hind VPAD/USD on $ 0.0076573. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VLaunch turukapitalisatsioon?
VPAD turukapitalisatsioon on $ 3.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VPAD ringlev varu?
VPAD ringlev varu on 452.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VPAD (ATH) hind?
VPAD saavutab ATH hinna summas 0.068909 USD.
Mis oli kõigi aegade VPAD madalaim (ATL) hind?
VPAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas VPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
VPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VPAD hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:13:35 (UTC+8)

VLaunch (VPAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

