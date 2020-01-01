VIX777 (VIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VIX777 (VIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VIX777 (VIX) teave $VIX. The volatility index of the SPX. The volatility of the SPX compressed, distilled, and put on the blockchain. That's the VIX777. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the VIX, utility IS volatility. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, VIX777 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. Ametlik veebisait: https://www.vix777eth.com/ Ostke VIX kohe!

VIX777 (VIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VIX777 (VIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 437.73K $ 437.73K $ 437.73K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 437.73K $ 437.73K $ 437.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00292841 $ 0.00292841 $ 0.00292841 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00010778 $ 0.00010778 $ 0.00010778 Praegune hind: $ 0.00044041 $ 0.00044041 $ 0.00044041 Lisateave VIX777 (VIX) hinna kohta

VIX777 (VIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VIX777 (VIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VIX tokeni tokenoomikat, avastage VIX tokeni reaalajas hinda!

VIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VIX võiks suunduda? Meie VIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VIX tokeni hinna ennustust kohe!

